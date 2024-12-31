В Литве заявили, что не вмешиваются во внутреннюю политику Грузии

Поддержка Литвой Грузии и санкции против ее политиков не имеют целью вмешательство во внутреннюю политику страны, заявил в понедельник министр иностранных дел страны Кястутис Будрис.

Как сообщает "Европейская правда", слова литовского министра приводит LRT.

Он комментировал заявление скандального лидера партии "Заря Немана" Ремигиюса Жемайтайтиса о том, что Литва не должна вмешиваться во внутренние дела других государств.

"Речь идет не о внутренней политике или поддержке какой-то конкретной политической группы. Речь идет об обещании Грузии, данном год назад и не выполненном, провести свободные и честные выборы, что является условием для дальнейшего развития отношений с Европейским Союзом и для реализации статуса кандидата в члены ЕС", – сказал Будрис.

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Он подчеркнул, что речь идет лишь о нарушении Грузией своих обещаний, "а не о том, что мы пытаемся управлять внутренними политическими процессами".

По мнению Будриса, "смешивание" этих разных вопросов наносит вред.

"Выборы, демократические стандарты, ОБСЕ, отчеты о выборах, европейская интеграция – это то, о чем мы говорим, а также о людях, которые организуют избиение мирных протестующих на улице, а потом бросают их за решетку", – отметил он.

Министр также отметил, что в продвижении расширения санкций важно найти больше стран-единомышленников.

29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

После этого страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

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