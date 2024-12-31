У Німеччині допитали керівників служб безпеки через теракт у Магдебурзі

У Німеччині парламентський комітет із внутрішніх справ напередодні допитував співробітників служб безпеки і розвідки про можливі помилки, що передували смертоносному теракту на різдвяний ярмарок у Магдебурзі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Як зазначено, перед депутатами виступили міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та посадовці землі Саксонія-Ангальт, столицею якої є Магдебург.

Під час слухань Фезер заявила, що від імовірного нападника виходять "яскраві ознаки патологічної психіки". Однак вона зазначила, що мотив ще належить встановити.

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Після слухань у понеділок депутат Костянтин Кюхле з Вільної демократичної партії заявив, що "федеральна і земельна влада знала про цього злочинця", але ніхто не зв'язав усе докупи.

У ХДС і ВДП закликали до посилення апарату безпеки Німеччини, в тому числі до поліпшення координації між федеральними та земельними органами влади.

П'ятеро людей загинули, в тому числі дев'ятирічний хлопчик, коли чоловік проїхав на авто крізь натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі 20 грудня ввечері.

Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство.

На ярмарку у Магдебурзі постраждала і громадянка України, її стан, за даними МЗС, важкий.

Саудівська Аравія попереджала німецьку владу про небезпеку від підозрюваного, який скоїв смертельний наїзд у Магдебурзі.