У Німеччині допитали керівників служб безпеки через теракт у Магдебурзі
У Німеччині парламентський комітет із внутрішніх справ напередодні допитував співробітників служб безпеки і розвідки про можливі помилки, що передували смертоносному теракту на різдвяний ярмарок у Магдебурзі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.
Як зазначено, перед депутатами виступили міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер та посадовці землі Саксонія-Ангальт, столицею якої є Магдебург.
Під час слухань Фезер заявила, що від імовірного нападника виходять "яскраві ознаки патологічної психіки". Однак вона зазначила, що мотив ще належить встановити.
Після слухань у понеділок депутат Костянтин Кюхле з Вільної демократичної партії заявив, що "федеральна і земельна влада знала про цього злочинця", але ніхто не зв'язав усе докупи.
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