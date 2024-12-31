В Германии допросили руководителей служб безопасности из-за теракта в Магдебурге

В Германии парламентский комитет по внутренним делам накануне допрашивал сотрудников служб безопасности и разведки о возможных ошибках, предшествовавших смертоносному теракту на рождественской ярмарке в Магдебурге.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Как указано, перед депутатами выступили министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер и чиновники земли Саксония-Анхальт, столицей которой является Магдебург.

Во время слушаний Фезер заявила, что от предполагаемого нападающего исходят "яркие признаки патологической психики". Однако она отметила, что мотив еще предстоит установить.

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После слушаний в понедельник депутат Константин Кюхле из Свободной демократической партии заявил, что "федеральные и земельные власти знали об этом преступнике", но никто не связал все воедино.

В ХДС и СвДП призвали к усилению аппарата безопасности Германии, в том числе к улучшению координации между федеральными и земельными органами власти.

Пять человек погибли, в том числе девятилетний мальчик, когда мужчина проехал на авто сквозь толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге 20 декабря вечером.

Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство.

На ярмарке в Магдебурге пострадала и гражданка Украины, ее состояние, по данным МИД, тяжелое.

Саудовская Аравия предупреждала немецкие власти об опасности от подозреваемого, который совершил смертельный наезд в Магдебурге.