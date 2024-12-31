Франція повідомила про ракетні удари по позиціях ІДІЛ у Сирії

У Франції повідомили, що минулого тижня завдали ударів по об’єктах терористичного угруповання "Ісламська держава" у Сирії.

Про це в X (Twitter) написав французький міністр збройних сил Себастьєн Лекорню, повідомляє "Європейська правда".

"У неділю французькі ВПС завдали цільових ударів по об'єктах "Ісламської держави" на території Сирії", – зазначив Лекорню.

Nos armées restent engagées dans la lutte contre le terrorisme au Levant.



Elles contribuent à la coalition internationale "Operation Inherent Resolve" (OIR), depuis 2014 en Irak et 2015 en Syrie.



Dimanche, des moyens aériens français ont procédé à des frappes ciblées contre des… pic.twitter.com/uwzOmcJDce Реклама: December 31, 2024

Він не навів подробиць щодо ударів, але оприлюднив відео того, як французькі винищувачі атакують цілі на території Сирії.

Нагадаємо, 20 грудня Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) заявило про ліквідацію лідера "Ісламської держави" (ІДІЛ) Абу Юсіфа під час авіаудару в Сирії.

Сполучені Штати також завдали десятки повітряних ударів по відомих їм об'єктах терористичного угруповання у Сирії 9 грудня.