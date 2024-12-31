Франция сообщила о ракетных ударах по позициям ИГИЛ в Сирии

Во Франции сообщили, что на прошлой неделе нанесли удары по объектам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Об этом в X (Twitter) написал французский министр вооруженных сил Себастьен Лекорню, сообщает "Европейская правда".

"В воскресенье французские ВВС нанесли целевые удары по объектам "Исламского государства" на территории Сирии", – отметил Лекорню.

Nos armées restent engagées dans la lutte contre le terrorisme au Levant.



Elles contribuent à la coalition internationale "Operation Inherent Resolve" (OIR), depuis 2014 en Irak et 2015 en Syrie.



Dimanche, des moyens aériens français ont procédé à des frappes ciblées contre des… pic.twitter.com/uwzOmcJDce Реклама: December 31, 2024

Он не привел подробностей относительно ударов, но обнародовал видео того, как французские истребители атакуют цели на территории Сирии.

Напомним, 20 декабря Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило о ликвидации лидера "Исламского государства" (ИГИЛ) Абу Юсифа во время авиаудара в Сирии.

Соединенные Штаты также нанесли десятки воздушных ударов по известным им объектам террористической группировки в Сирии 9 декабря.