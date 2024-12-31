Армія Литви проведе функціональні випробування теплових ракет

У Литві транспортний літак Spartan C-27J Військово-повітряних сил (ВПС) у вівторок проведе тренувальні польоти в Шяуляйському регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Під час польоту будуть проведені періодичні функціональні випробування теплових сигнальних ракет 118 MK3 Flares.

Мета заздалегідь запланованих польотів – перевірити якість боєприпасів і продовжити термін їх зберігання, повідомили в армії.

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Випробування проводитимуться ВПС, а інспектування вибухонебезпечних боєприпасів проведуть військові Служби депо Управління логістики.

Як відомо, 2 грудня в Естонії розпочались двотижневі міжнародні військові навчання Pikne ("Блискавка") за участю підрозділів країн НАТО.

А 17 грудня по всій Латвії оголошували часткову перевірку бойової готовності підрозділів Національних збройних сил (НЗС).