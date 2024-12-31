Армія Литви проведе функціональні випробування теплових ракет
У Литві транспортний літак Spartan C-27J Військово-повітряних сил (ВПС) у вівторок проведе тренувальні польоти в Шяуляйському регіоні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Під час польоту будуть проведені періодичні функціональні випробування теплових сигнальних ракет 118 MK3 Flares.
Мета заздалегідь запланованих польотів – перевірити якість боєприпасів і продовжити термін їх зберігання, повідомили в армії.
Випробування проводитимуться ВПС, а інспектування вибухонебезпечних боєприпасів проведуть військові Служби депо Управління логістики.
Як відомо, 2 грудня в Естонії розпочались двотижневі міжнародні військові навчання Pikne ("Блискавка") за участю підрозділів країн НАТО.
А 17 грудня по всій Латвії оголошували часткову перевірку бойової готовності підрозділів Національних збройних сил (НЗС).