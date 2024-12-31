Армия Литвы проведет функциональные испытания тепловых ракет

В Литве транспортный самолет Spartan C-27J Военно-воздушных сил (ВВС) во вторник проведет тренировочные полеты в Шяуляйском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Во время полета будут проведены периодические функциональные испытания тепловых сигнальных ракет 118 MK3 Flares.

Цель заранее запланированных полетов – проверить качество боеприпасов и продлить срок их хранения, сообщили в армии.

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Испытания будут проводиться ВВС, а инспектирование взрывоопасных боеприпасов проведут военные Службы депо Управления логистики.

Как известно, 2 декабря в Эстонии начались двухнедельные международные военные учения Pikne ("Молния") с участием подразделений стран НАТО.

А 17 декабря по всей Латвии объявляли частичную проверку боевой готовности подразделений Национальных вооруженных сил (НВС).