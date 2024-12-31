Рейс Ryanair сів у Чехії замість Австрії через проблеми з GPS

Рейс ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував до Відня, був змушений пізно ввечері в понеділок, 30 грудня здійснити посадку в сусідній Чехії через проблеми з GPS і погану видимість.

Про це з посиланням на заяву Ryanair повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Напередодні австрійський портал Die Presse заявив, що рейс Ryanair із Риги до Відня перенаправили до чеського Брно нібито через те, що над Польщею був заглушений GPS-сигнал у звʼязку з війною в Україні.

"Рейс FR748 з Риги до Відня вчора, в понеділок. 30 грудня був перенаправлений до Брно через незначну технічну проблему з системою GPS у поєднанні з низькою видимістю (туман) у Відні", – заявив перевізник.

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Він додав, що пасажирів рейсу пізніше доставили автобусом до Відня. Повідомлення про глушіння GPS у Ryanair ніяк не коментували.

Польща, країни Балтії та Фінляндія вважають, що Росія глушить сигнали GPS на сході своєї країни та в регіоні Балтійського моря, щоб захистити свої нафтові порти та інші стратегічні об'єкти від українських повітряних ударів або безпілотників.

Через це цього року фінські авіаперевізники кілька разів повідомляли про проблеми з посадкою літаків.

Естонія також звинуватила Росію в порушенні міжнародних правил використання повітряного простору шляхом перешкоджання сигналам GPS.