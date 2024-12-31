Рейс Ryanair сел в Чехии вместо Австрии из-за проблем с GPS

Рейс ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший в Вену, был вынужден поздно вечером в понедельник, 30 декабря совершить посадку в соседней Чехии из-за проблем с GPS и плохой видимости.

Об этом со ссылкой на заявление Ryanair сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Накануне австрийский портал Die Presse заявил, что рейс Ryanair из Риги в Вену перенаправили в чешский Брно якобы из-за того, что над Польшей был заглушен GPS-сигнал в связи с войной в Украине.

"Рейс FR748 из Риги в Вену вчера, в понедельник. 30 декабря был перенаправлен в Брно из-за незначительной технической проблемы с системой GPS в сочетании с низкой видимостью (туман) в Вене", – заявил перевозчик.

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Он добавил, что пассажиров рейса позже доставили автобусом в Вену. Сообщение о глушении GPS в Ryanair никак не комментировали.

Польша, страны Балтии и Финляндия считают, что Россия глушит сигналы GPS на востоке своей страны и в регионе Балтийского моря, чтобы защитить свои нефтяные порты и другие стратегические объекты от украинских воздушных ударов или беспилотников.

Из-за этого в этом году финские авиаперевозчики несколько раз сообщали о проблемах с посадкой самолетов.

Эстония также обвинила Россию в нарушении международных правил использования воздушного пространства путем препятствования сигналам GPS.