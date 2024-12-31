ЄС закликав Косово не "політизувати" процес парламентських виборів

У Європейському Союзі закликали владу частково визнаного Косова забезпечити рівні можливості для участі всіх політичних сил у парламентських виборах у лютому 2025 року.

Таку заяву Європейська служба зовнішніх справ опублікувала у вівторок, 31 грудня, пише "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство ЄС згадало нещодавню відмову у сертифікації неназваної політичної партії "через політичні міркування, а не юридичні процедури".

"Усі кандидати, які мають право на участь у виборах, повинні мати можливість взяти участь у вільних і чесних виборах у повній відповідності до косовського законодавства", – додали там.

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Вочевидь, ідеться про партію "Сербський список" – найбільшу політичну силу в Косово, що представляє сербську меншину.

Центральна виборча комісія (ЦВК) країни спершу не допустила її на вибори, обґрунтувавши такий крок націоналістичною позицією політсили та тісними звʼязками із Сербією. Але суд пізніше скасував це рішення.

"Відповідальність за забезпечення демократичних гарантій лежить на всіх членах ЦВК, незважаючи на їхню політичну приналежність. Таке основоположне питання не повинно бути політизованим і використовуватися як елемент виборчої кампанії", – зазначили у Європейській службі зовнішніх справ.

Вибори 9 лютого 2025 року стануть першими черговими парламентськими виборами в Косові після проголошення незалежності у 2008-му. Вони стануть ключовим випробуванням для чинного косовського премʼєра Альбіна Курті, чия партія здобула переконливу перемогу на виборах 2021 року.

"Сербський список" раніше оголосив про участь у виборах після періоду бойкоту політичних процесів у Косові. Депутати цієї партії, яка бойкотує сесії парламенту Косова з листопада 2022 року, з'являються в парламенті раз на пів року, щоб зберегти свій мандат і забезпечити продовження отримання зарплати.