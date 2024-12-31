ЕС призвал Косово не "политизировать" процесс парламентских выборов

В Европейском Союзе призвали власти частично признанного Косово обеспечить равные возможности для участия всех политических сил в парламентских выборах в феврале 2025 года.

Такое заявление Европейская служба внешних дел опубликовала во вторник, 31 декабря, пишет "Европейская правда".

Внешнеполитическое ведомство ЕС вспомнило недавний отказ в сертификации неназванной политической партии "из-за политических соображений, а не юридических процедур".

"Все кандидаты, имеющие право на участие в выборах, должны иметь возможность принять участие в свободных и честных выборах в полном соответствии с косовским законодательством", – добавили там.

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Очевидно, речь идет о партии "Сербский список" – крупнейшей политической силе в Косово, представляющей сербское меньшинство.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) страны сначала не допустила ее на выборы, обосновав такой шаг националистической позицией политсилы и тесными связями с Сербией. Но суд позже отменил это решение.

"Ответственность за обеспечение демократических гарантий лежит на всех членах ЦИК, несмотря на их политическую принадлежность. Такой основополагающий вопрос не должен быть политизированным и использоваться как элемент избирательной кампании", – отметили в Европейской службе внешних дел.

Выборы 9 февраля 2025 года станут первыми очередными парламентскими выборами в Косово после провозглашения независимости в 2008-м. Они станут ключевым испытанием для действующего косовского премьера Альбина Курти, чья партия одержала убедительную победу на выборах 2021 года.

"Сербский список" ранее объявил об участии в выборах после периода бойкота политических процессов в Косово. Депутаты этой партии, которая бойкотирует сессии парламента Косово с ноября 2022 года, появляются в парламенте раз в полгода, чтобы сохранить свой мандат и обеспечить продолжение получения зарплаты.