Парламент Молдови просить менше їздити на ліфтах для економії електроенергії

Молдовський парламент запровадив заходи економії електроенергії на тлі її дефіциту через проблеми з постачанням російського газу з 1 січня 2025 року.

Про це законодавчий орган повідомив у вівторок, 31 грудня, пише "Європейська правда".

З метою економії парламент Молдови зменшить внутрішнє освітлення щонайменше на 30%, де це можливо, а також вимкне декоративне та архітектурне освітлення.

Молдовським депутатам і працівникам парламенту також рекомендують користуватись сходами та ліфтами і вимикати електроприлади та обладнання, які не потребують постійної роботи.

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Додатково для економії тепла в приміщеннях парламенту Молдови рекомендують встановити температуру нижче 19°C.

Нагадаємо, з 16 грудня у Молдові діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів. Уряд пішов на такий крок через невизначеність з постачанням російського газу після припинення транзиту через Україну з 1 січня 2025 року.

28 грудня російський "Газпром" офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".

Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.

У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а решту – для побутових потреб.

Дательніше читайте у статтях "Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки", а також "Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я".