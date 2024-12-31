Парламент Молдовы просит меньше ездить на лифтах для экономии электроэнергии

Молдавский парламент ввел меры экономии электроэнергии на фоне ее дефицита из-за проблем с поставками российского газа с 1 января 2025 года.

Об этом законодательный орган сообщил во вторник, 31 декабря, пишет "Европейская правда".

В целях экономии парламент Молдовы уменьшит внутреннее освещение минимум на 30%, где это возможно, а также выключит декоративное и архитектурное освещение.

Молдавским депутатам и работникам парламента также рекомендуют пользоваться лестницами и лифтами и выключать электроприборы и оборудование, которые не требуют постоянной работы.

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Дополнительно для экономии тепла в помещениях парламента Молдовы рекомендуют установить температуру ниже 19°C.

Напомним, с 16 декабря в Молдове действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней. Правительство пошло на такой шаг из-за неопределенности с поставками российского газа после прекращения транзита через Украину с 1 января 2025 года.

28 декабря российский "Газпром" официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период.

В итоге с конца 2022 года весь российский газ отправляется в Приднестровье, где используется для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальное – для бытовых нужд.

Подробнее читайте в статьях "Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях", а также "Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье".