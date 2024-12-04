У Литві допускають, що президент може затвердити не всіх нових міністрів

Спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс бачить ознаки того, що президент Гітанас Науседа затвердить неповний склад нового уряду.

Заяву Скверняліса наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що деякі з кандидатів на посади міністрів, ймовірно, викликали сумніви у литовського президента.

"З коментарів, які поширилися після публічних зустрічей з кандидатами, я відчуваю, що уряд у повному складі (затверджено. – Ред.) не буде", – сказав Скверняліс.

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Водночас він відмовився казати, кого саме з кандидатів Науседа не затверджуватиме.

Як зазначено, президент Науседа має намір підписати указ про затвердження нового уряду у середу, 4 грудня.

ЗМІ напередодні повідомили, що Науседа може відкинути кандидатів від скандальної партії "Зоря Німану" на посади міністра юстиції та міністра довкілля.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.