В Литве допускают, что президент может утвердить не всех новых министров

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис видит признаки того, что президент Гитанас Науседа утвердит неполный состав нового правительства.

Заявление Сквернялиса приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что некоторые из кандидатов на должности министров, вероятно, вызвали сомнения у литовского президента.

"Из комментариев, которые распространились после публичных встреч с кандидатами, я чувствую, что правительство в полном составе (утверждено. – Ред.) не будет", – сказал Сквернялис.

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В то же время он отказался говорить, кого именно из кандидатов Науседа не будет утверждать.

Как указано, президент Науседа намерен подписать указ об утверждении нового правительства в среду, 4 декабря.

СМИ накануне сообщили, что Науседа может отвергнуть кандидатов от скандальной партии "Заря Немана" на должности министра юстиции и министра окружающей среды.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.

3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.