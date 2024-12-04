Дания предоставит 6 млн евро на восстановление энергетической инфраструктуры Украины, поврежденной в результате российских атак.

Об этом пишет Правительственный портал, передает "Европейская правда".

Как отмечается, об этом шла речь во время встречи вицепремьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной с делегацией Дании во главе с министром по европейским делам Марией Бьерре Хольст.

В начале встречи Хольст объявила о новом пакете помощи для восстановления энергетической инфраструктуры Украины: 6 млн евро будет направлено в Фонд энергетической поддержки Украины.

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Во время встречи, стороны сосредоточились на обсуждении вопросов, связанных с процессом расширения Европейского Союза, вступлением Украины в ЕС, а также трансформаций, необходимых на этом пути.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 4 ноября объявила о выделении 200 млн евро дополнительной зимней помощи для Украины.

В конце ноября стало известно, что федеральное министерство экономики Германии предоставляет еще 65 млн евро на ремонт украинской энергетической инфраструктуры.

Также 27 ноября, на фоне повреждения объекта критической инфраструктуры в Тернопольской области, США направили в Тернополь помощь для обеспечения поставок тепла и воды для домохозяйств и важных объектов.