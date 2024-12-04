У Греції ліквідувала мережу, яка переправляла жінок з Колумбії для сексуальної експлуатації

У Греції ліквідували злочинне угруповання, яке переправляло колумбійських жінок до Греції і змушувало їх надавати сексуальні послуги в квартирах і стриптиз-клубах.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

Як зазначили в грецькій поліції, цього тижня правоохоронці заарештували ймовірного лідера та вісьмох членів угруповання, яке діяло щонайменше з 2019 року.

Правоохоронці відзвітували про те, що загалом 29 жінкам було запропоновано захист і підтримку. В операції також брали участь неурядові організації.

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Зазначається, що жінкам обіцяли високооплачувану роботу танцівницями стриптиз-клубів у Греції, а натомість після прибуття у них забирали документи, що посвідчують особу.

Правоохоронці розповіли, що жінок утримували в квартирах в Афінах і змушували працювати в двох нічних клубах, що належали підозрюваному лідеру злочинного угруповання, де їх змушували надавати сексуальні послуги клієнтам, аби виплатити борги, які, як стверджували підозрювані, "вони їм винні".

Поліція розпочала розслідування на підставі свідчень однієї з жертв.

Вони провели обшуки в квартирах, будинках підозрюваних і стриптиз-клубах і конфіскували готівку, ножі, кулі та документи, пов'язані з діяльністю групи.

Ще двоє чоловіків, один з яких проживає в Колумбії, були ідентифіковані як ймовірні члени злочинного угруповання і залишаються на волі, додали в поліції Греції.

Нещодавно повідомляли, що французька прокуратура попросила засудити Домініка Пеліко, якого обвинувачують в організації десятків випадків згвалтувань власної дружини, до тюремного ув'язнення на 20 років.

На тлі цього розслідування масового згвалтування, Франція може внести зміни до свого законодавства про згвалтування, вперше включивши до нього необхідність згоди на сексуальний акт.