В Греции ликвидировали сеть, которая переправляла женщин из Колумбии для сексуальной эксплуатации

В Греции ликвидировали преступную группировку, которая переправляла колумбийских женщин в Грецию и заставляла их оказывать сексуальные услуги в квартирах и стриптиз-клубах.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

Как отметили в греческой полиции, на этой неделе правоохранители арестовали предполагаемого лидера и восьмерых членов группировки, которая действовала по меньшей мере с 2019 года.

Правоохранители отчитались о том, что в целом 29 женщинам была предложена защита и поддержка. В операции также участвовали неправительственные организации.

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Отмечается, что женщинам обещали высокооплачиваемую работу танцовщицами стриптиз-клубов в Греции, а взамен по прибытии у них забирали документы, удостоверяющие личность.

Правоохранители рассказали, что женщин удерживали в квартирах в Афинах и заставляли работать в двух ночных клубах, принадлежавших подозреваемому лидеру преступной группировки, где их заставляли оказывать сексуальные услуги клиентам, чтобы выплатить долги, которые, как утверждали подозреваемые, "они им должны".

Полиция начала расследование на основании показаний одной из жертв.

Они провели обыски в квартирах, домах подозреваемых и стриптиз-клубах и конфисковали наличные деньги, ножи, пули и документы, связанные с деятельностью группы.

Еще двое мужчин, один из которых проживает в Колумбии, были идентифицированы как вероятные члены преступной группировки и остаются на свободе, добавили в полиции Греции.

Недавно сообщалось, что французская прокуратура попросила приговорить Доминика Пелико, которого обвиняют в организации десятков случаев изнасилований собственной жены, к тюремному заключению на 20 лет.

На фоне этого расследования массового изнасилования, Франция может внести изменения в свое законодательство об изнасиловании, впервые включив в него необходимость согласия на сексуальный акт.