Данський острів просить у столиці мільйони євро на порятунок історичного вигляду гаваней

Данський острів Борнгольм просить Копенгаген про допомогу в збереженні та реставрації його старовинних гранітних гаваней.

Про це повідомляють DR та місцеві ЗМІ, пише "Європейська правда".

Мер Борнгольма приїхав до Копенгагена на засідання парламентського комітету з питань культури, щоб підняти питання про порятунок історичного вигляду портів острова.

TV 2/Bornholm

За останніми оцінками, на укріплення та реставрацію зношених часом гранітних причалів потрібно буде понад 22 млн євро протягом наступних 10 років, що без хоча б часткового співфінансування є непідйомною сумою для місцевого бюджету.

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Влада Борнгольма переконує, що десять гаваней острова в їхньому історичному вигляді є національним надбанням, що заслуговує на збереження, а крім того, термінова реставрація потрібна для подальшого нормального функціонування портів і їхньої спроможності витримувати сильні шторми.

Крім того, гавані мають дуже важливу роль для туристичного бізнесу на Борнгольмі, який є одним з основних джерел наповнення місцевого бюджету.

Нагадаємо, у Копенгагені готуються до реставрації історичної будівлі біржі – однієї з найстаріших будівель данської столиці – після великої пожежі. Половину будівлі вдалося врятувати, але її інтер'єр сильно пошкоджений водою. З будівлі врятували понад 90% творів мистецтва, які там зберігалися.

У Парижі за кілька днів офіційно відкриють Собор Паризької Богоматері після кропіткої п'ятирічної реставрації. Усі місця на перші богослужіння в оновленому соборі розібрали менш як за дві години після відкриття бронювання.