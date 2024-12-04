Данський острів просить у столиці мільйони євро на порятунок історичного вигляду гаваней
Новини — Середа, 4 грудня 2024, 12:52 —
Данський острів Борнгольм просить Копенгаген про допомогу в збереженні та реставрації його старовинних гранітних гаваней.
Про це повідомляють DR та місцеві ЗМІ, пише "Європейська правда".
Мер Борнгольма приїхав до Копенгагена на засідання парламентського комітету з питань культури, щоб підняти питання про порятунок історичного вигляду портів острова.
За останніми оцінками, на укріплення та реставрацію зношених часом гранітних причалів потрібно буде понад 22 млн євро протягом наступних 10 років, що без хоча б часткового співфінансування є непідйомною сумою для місцевого бюджету.
Влада Борнгольма переконує, що десять гаваней острова в їхньому історичному вигляді є національним надбанням, що заслуговує на збереження, а крім того, термінова реставрація потрібна для подальшого нормального функціонування портів і їхньої спроможності витримувати сильні шторми.
Крім того, гавані мають дуже важливу роль для туристичного бізнесу на Борнгольмі, який є одним з основних джерел наповнення місцевого бюджету.
Нагадаємо, у Копенгагені готуються до реставрації історичної будівлі біржі – однієї з найстаріших будівель данської столиці – після великої пожежі. Половину будівлі вдалося врятувати, але її інтер'єр сильно пошкоджений водою. З будівлі врятували понад 90% творів мистецтва, які там зберігалися.
У Парижі за кілька днів офіційно відкриють Собор Паризької Богоматері після кропіткої п'ятирічної реставрації. Усі місця на перші богослужіння в оновленому соборі розібрали менш як за дві години після відкриття бронювання.