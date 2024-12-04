Датский остров просит у столицы миллионы евро на спасение исторического облика гаваней

Датский остров Борнхольм просит Копенгаген о помощи в сохранении и реставрации его старинных гранитных гаваней.

Об этом сообщают DR и местные СМИ, пишет "Европейская правда".

Мэр Борнхольма приехал в Копенгаген на заседание парламентского комитета по вопросам культуры, чтобы поднять вопрос о спасении исторического облика портов острова.

TV 2/Bornholm

По последним оценкам, на укрепление и реставрацию изношенных временем гранитных причалов нужно будет более 22 млн евро в течение следующих 10 лет, что без хотя бы частичного софинансирования является неподъемной суммой для местного бюджета.

Реклама:

Власти Борнхольма убеждают, что десять гаваней острова в их историческом виде являются национальным достоянием, заслуживающим сохранения, а кроме того, срочная реставрация нужна для дальнейшего нормального функционирования портов и их способности выдерживать сильные штормы.

Кроме того, гавани играют очень важную роль для туристического бизнеса на Борнхольме, который является одним из основных источников наполнения местного бюджета.

Напомним, в Копенгагене готовятся к реставрации исторического здания биржи – одного из старейших зданий датской столицы – после большого пожара. Половину здания удалось спасти, но его интерьер сильно поврежден водой. Из здания спасли более 90% произведений искусства, которые там хранились.

В Париже через несколько дней официально откроют Собор Парижской Богоматери после кропотливой пятилетней реставрации. Все места на первые богослужения в обновленном соборе разобрали менее чем через два часа после открытия бронирования.