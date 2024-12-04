Президенту Литви подали на затвердження уряд без кандидатів від "антисемітської" партії

Обраний Сеймом прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас підтвердив, що президенту Гітанасу Науседі на затвердження був представлений уряд без кандидатів від скандальної партії "Зоря Німану".

Заяву Палуцкаса наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, Науседі не подали на затвердження кандидатури Сігітаса Поденаса на посаду міністра довкілля та Віргініюса Кулікаускаса на посаду міністра юстиції.

"Після бесід із президентом – і моїх, і самих кандидатів – стала очевидною певна обмеженість компетенцій або профілю, скажімо так, як претендента на посаду міністра юстиції, так і претендента на посаду міністра навколишнього середовища", – зазначив Палуцкас.

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Він розповів, що "обмеженість компетенцій" вищезазначених претендентів може завадити реалізації програми уряду і ефективному головуванню в Євросоюзі 2027 року.

"За тиждень, що залишився до затвердження програми, ми вирішили пошукати трохи сильніших кандидатів", – пояснив Палуцкас.

Він запевнив, що нові кандидатури вже запропоновані, Палуцкас збирається поговорити з ними в середу вдень.

ЗМІ напередодні повідомили, що Науседа може відкинути кандидатів від скандальної партії "Зоря Німану" на посади міністра юстиції та міністра довкілля.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.