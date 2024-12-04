Президенту Литвы подали на утверждение правительство без кандидатов от "антисемитской" партии

Избранный Сеймом премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас подтвердил, что президенту Гитанасу Науседе на утверждение было представлено правительство без кандидатов от скандальной партии "Заря Немана".

Заявление Палуцкаса приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, Науседи не подали на утверждение кандидатуры Сигитаса Поденаса на должность министра окружающей среды и Виргиниюса Куликаускаса на должность министра юстиции.

"После бесед с президентом – и моих, и самих кандидатов – стала очевидной определенная ограниченность компетенций или профиля, скажем так, как претендента на должность министра юстиции, так и претендента на должность министра окружающей среды", – отметил Палуцкас.

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Он рассказал, что "ограниченность компетенций" вышеупомянутых претендентов может помешать реализации программы правительства и эффективному председательству в Евросоюзе в 2027 году.

"За неделю, оставшуюся до утверждения программы, мы решили поискать немного более сильных кандидатов", – пояснил Палуцкас.

Он заверил, что новые кандидатуры уже предложены, Палуцкас собирается поговорить с ними в среду днем.

СМИ накануне сообщили, что Науседа может отвергнуть кандидатов от скандальной партии "Заря Немана" на должности министра юстиции и министра окружающей среды.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.

3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.