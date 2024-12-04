Україна очікує на новий пакет санкцій ЄС найближчим часом

Київ отримує позитивні сигнали від партнерів щодо ухвалення 15-го пакету санкцій ЄС.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на полях міністерської зустрічі НАТО, повідомляє з Брюсселя кореспондент "Європейської правди".

Сибіга пояснив, що останнім часом є позитивні санкційні сигнали і від європейських, і від американських партнерів. "Ми очікуємо в короткій перспективі прийняття 15-го пакету санкцій для росіян нашими європейськими друзями", – заявив він.

Міністр також використав нагоду, щоби подякувати США за останній пакет санкції, під який підпав зокрема Газпромбанк.

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"Я привернув увагу, що в останньому пакеті, який прийняла американська сторона, було санкціоновано теж банківський сектор. Це важливо", – заявив він, розповідаючи про переговори з партнерами під час міністерської зустрічі НАТО.

Як повідомляла "Європейська правда", наприкінці листопада США покарали Газпромбанк, що стало одним з ключових санкційних рішень останнього часу.

Відомо, що зараз у Євросоюзі обговорюють 15-й пакет санкцій проти Росії.