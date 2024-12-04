Украина ожидает новый пакет санкций ЕС в ближайшее время

Киев получает позитивные сигналы от партнеров по принятию 15-го пакета санкций ЕС.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на полях министерской встречи НАТО, сообщает из Брюсселя корреспондент "Европейской правды".

Сибига пояснил, что в последнее время есть положительные санкционные сигналы и от европейских, и от американских партнеров. "Мы ожидаем в короткой перспективе принятия 15-го пакета санкций для россиян нашими европейскими друзьями", – заявил он.

Министр также использовал возможность, чтобы поблагодарить США за последний пакет санкций, под который подпал в частности Газпромбанк.

Реклама:

"Я привлек внимание, что в последнем пакете, который приняла американская сторона, был санкционирован тоже банковский сектор. Это важно", – заявил он, рассказывая о переговорах с партнерами во время министерской встречи НАТО.

Как сообщала "Европейская правда", в конце ноября США наказали Газпромбанк, что стало одним из ключевых санкционных решений последнего времени.

Известно, что сейчас в Евросоюзе обсуждают 15-й пакет санкций против России.