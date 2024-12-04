Прем'єр Словенії відкидає звинувачення у втручанні у справи поліції

Прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб після надання свідчень перед комісією з боротьби з корупцією у середу відкинув звинувачення у втручанні в роботу поліції, висунуті проти нього колишньою міністеркою внутрішніх справ.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Комісія з питань запобігання корупції розпочала розслідування проти Голоба в листопаді 2023 року через підозри в порушенні доброчесності, але призупинила його через деякі технічні перешкоди.

Ексочільниця МВС Словенії Татьяна Бобнар звинуватила Голоба в тому, що він чинив на неї тиск щодо деяких посад у поліції.

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Вона заявила на нього в поліцію і прокуратуру та поінформувала парламентську слідчу комісію про ймовірний тиск на її міністерство.

"Я дав усі пояснення комісії і повністю спростував і відкинув всі звинувачення. Тепер настав час доказів і свідків", – сказав Голоб журналістам після свідчень.

Він додав, що всі звинувачення були сфабриковані й неправдиві.

Перед початком свідчень Голоб заявив, що судовий процес був "справжнім фарсом".

"Сьогодні я змушений захищатися перед комісією виключно через те, що я виступав за деполітизацію поліції, про яку ми вже заявляли в передвиборчій програмі, і через те, що ми хотіли, щоб заходи попередньої влади, яка хотіла підпорядкувати собі поліцію, були повністю скасовані", – сказав він.

Поліція також подала кримінальну заяву проти Голоба до спеціалізованої прокуратури за підозрою у скоєнні корупційного злочину, тобто "надання подарунків за незаконне посередництво".

Нагадаємо, затримання двох імовірних російських шпигунів у Словенії в листопаді 2022 року стало предметом звинувачень на адресу прем'єр-міністра Роберта Голоба у втручанні в роботу правоохоронних органів.

Голоба звинувачували у тому, що він втрутився в питання про дату затримання підозрюваних у шпигунстві. Стверджують, що початкова дата була запланована на наступний день після важливого референдуму, і Голоб нібито не хотів, щоб ця справа затьмарила успіх уряду.