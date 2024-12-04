Премьер Словении отвергает обвинения во вмешательстве в дела полиции

Премьер-министр Словении Роберт Голоб после дачи показаний перед комиссией по борьбе с коррупцией в среду отверг обвинения во поводу вмешательстве в работу полиции, выдвинутые против него бывшим министром внутренних дел.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

Комиссия по предупреждению коррупции начала расследование против Голоба в ноябре 2023 года из-за подозрений в нарушении добропорядочности, но приостановила его из-за некоторых технических помех.

Экс-глава МВД Словении Татьяна Бобнар обвинила Голоба в том, что он оказывал на нее давление в отношении некоторых должностей в полиции.

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Она заявила на него в полицию и прокуратуру и проинформировала парламентскую следственную комиссию о вероятном давлении на ее министерство.

"Я дал все объяснения комиссии и полностью опроверг и отверг все обвинения. Теперь настало время доказательств и свидетелей", – сказал Голоб журналистам после дачи показаний.

Он добавил, что все обвинения были сфабрикованы и ложны.

Перед началом дачи показаний Голоб заявил, что судебный процесс был "настоящим фарсом".

"Сегодня я вынужден защищаться перед комиссией исключительно из-за того, что я выступал за деполитизацию полиции, о которой мы уже заявляли в предвыборной программе, и из-за того, что мы хотели, чтобы меры предыдущей власти, которая хотела подчинить себе полицию, были полностью отменены", – сказал он.

Полиция также подала уголовное заявление против Голоба в специализированную прокуратуру по подозрению в совершении коррупционного преступления, то есть "даче подарков за незаконное посредничество".

Напомним, задержание двух предполагаемых российских шпионов в Словении в ноябре 2022 года стало предметом обвинений в адрес премьер-министра Роберта Голоба во вмешательстве в работу правоохранительных органов.

Голоба обвиняли в том, что он вмешался в вопрос о дате задержания подозреваемых в шпионаже. Утверждают, что первоначальная дата была запланирована на следующий день после важного референдума, и Голоб якобы не хотел, чтобы это дело омрачило успех правительства.