Россия жалуется, что Захарову не пустили на Мальту

Пресс-атташе Министерства иностранных дел России Марии Захаровой аннулировали визу для участия в министерской встрече Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на Мальте 5-6 декабря.

Об этом говорится в обращении российского МИД, сообщает "Европейская правда".

Ведомство рассказало, что делегация России на встрече ОБСЕ на Мальте планирует поднять проблему невыдачи виз.

"Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Захаровой с формулировкой "по не зависящим от них обстоятельствам", – добавили там.

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Деталей этих "обстоятельств" российское внешнеполитическое ведомство не раскрывает, но известно, что Захарова еще с февраля 2022 года находится в санкционном списке ЕС.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров, хоть и тоже подсанкционный, но будет участвовать в министерской встрече ОБСЕ на Мальте.

Если Лаврова впустят на Мальту, это станет первой его поездкой в страну ЕС за время полномасштабной войны. Польша во время своего председательства в ОБСЕ в 2022 году отказала Лаврову во въезде для участия в министерской встрече в Лодзи.

В прошлом году его впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС (подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова").