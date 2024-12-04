Норвежского террориста Брейвика в очередной раз отказались освободить из тюрьмы

Суд в Норвегии в среду, 4 декабря, отклонил ходатайство осужденного за смертельный теракт 2011 года террориста Андерса Брейвика об условно-досрочном освобождении.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aftenposten.

Суд единогласно принял решение в среду во второй половине дня: судьи считают, что условия для условно-досрочного освобождения террориста не были выполнены.

Адвокат Брейвика, Ойстейн Сторрвик, заявил, что решение будут обжаловать.

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"Суд отмечает положительное развитие с его стороны в некоторых важных вопросах. Мы отмечаем это, несмотря на то, что условия для условно-досрочного освобождения, по мнению суда, отсутствуют", – добавил Сторрвик.

Как известно, в 2011 году Андерс Брейвик взорвал автомобиль со взрывчаткой возле кабинета премьер-министра в Осло, убив восемь человек, после чего поехал на остров Утоя и застрелил 69 человек в молодежном лагере Лейбористской партии.

В 2012 году мужчину признали виновным в терроризме и назначили максимальный срок наказания в Норвегии – 21 год, который можно продлить на неопределенный срок. Однако он имеет право требовать условно-досрочного освобождения после первых 10 лет своего срока.

Брейвик просил об условно-досрочном освобождении в 2022 году, но норвежский суд отклонил ходатайство террориста.

Отдельно Андерс Брейвик пытался подать в суд на Норвежское государство с требованием улучшить условия содержания в тюрьме, утверждая, что содержание в изоляции нарушает его права человека. Его последняя попытка изменить условия содержания под стражей в январе 2024 года была отклонена.