У Британії кажуть, що у разі великої війни на знищення її армії пішло б пів року-рік

Молодший міністр у справах ветеранів Британії Алістер Карнс заявив у середу, що армія країни буде знищена "від шести місяців до року" в разі великої війни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Карнс заявив на конференції в Лондоні, що нинішній розмір британської армії означає, що її сили будуть виведені з ладу протягом 12 місяців, якщо виникне конфлікт такого ж масштабу, як війна в Україні.

"У масштабній війні – не обмеженій інтервенції, а такій, як в Україні, – наша армія, як частина ширшої багатонаціональної коаліції, була б виснажена за шість місяців або рік", – сказав Карнс.

Реклама:

Карнс зазначив, що за цих обставин важливо мати високий рівень резервістів, які мають "критично важливе, абсолютно центральне значення".

"Без них ми не зможемо генерувати масу, ми не зможемо виконати безліч оборонних завдань", – сказав молодший міністр.

"Це не означає, що нам потрібна більша армія, але це означає, що вам потрібно швидко нарощувати глибину і масу в разі кризи", – додав він.

Британська сухопутна армія є найменшою за чисельністю з 1700-х років, хоча заступник начальника британського оборонного штабу Роб Магован минулого місяця наполягав на тому, що "якщо британську армію попросять воювати сьогодні вночі, вона буде воювати сьогодні вночі".

Раніше стало відомо, що Велика Британія утилізує п'ять військових кораблів та понад десять військових вертольотів та безпілотників у рамках програми зі скорочення витрат. Зараз Велика Британія проводить Стратегічний огляд оборони.