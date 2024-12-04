В Британии говорят, что в случае большой войны на уничтожение ее армии ушло бы полгода-год

Младший министр по делам ветеранов Британии Алистер Карнс заявил в среду, что армия страны будет уничтожена "от шести месяцев до года" в случае большой войны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Карнс заявил на конференции в Лондоне, что нынешний размер британской армии означает, что ее силы будут выведены из строя в течение 12 месяцев, если возникнет конфликт такого же масштаба, как война в Украине.

"В масштабной войне – не ограниченной интервенции, а такой, как в Украине, – наша армия, как часть более широкой многонациональной коалиции, была бы истощена за шесть месяцев или год", – сказал Карнс.

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Карнс отметил, что в этих обстоятельствах важно иметь высокий уровень резервистов, которые имеют "критически важное, абсолютно центральное значение".

"Без них мы не сможем генерировать массу, мы не сможем выполнить множество оборонных задач", – сказал младший министр.

"Это не означает, что нам нужна большая армия, но это означает, что вам нужно быстро наращивать глубину и массу в случае кризиса", – добавил он.

Британская сухопутная армия является наименьшей по численности с 1700-х годов, хотя заместитель начальника британского оборонного штаба Роб Магован в прошлом месяце настаивал на том, что "если британскую армию попросят воевать сегодня ночью, она будет воевать сегодня ночью".

Ранее стало известно, что Великобритания утилизирует пять военных кораблей и более десяти военных вертолетов и беспилотников в рамках программы по сокращению расходов. Сейчас Великобритания проводит Стратегический обзор обороны.