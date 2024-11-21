У Британії готові воювати з Путіним на східному фланзі НАТО, "якщо попросять"

Збройні сили Великої Британії будуть готові воювати з російськими військами тієї ж ночі, коли сили Владіміра Путіна вторгнуться у країну НАТО на сході Європи.

Про це заявив заступник начальника британського штабу оборони генерал-лейтенант Роб Магован, його цитує Politico.

Його коментарі пролунали після того, як депутати на засіданні комітету з питань оборони Палати громад запитали у нього в четвер, скільки британських бригад зможуть дістатися до східного флангу НАТО в разі значної ескалації з боку Росії.

"Якщо британську армію попросять воювати сьогодні, вона буде воювати сьогодні", – заявив Магован.

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Далі він сказав, що ніхто в залі не повинен плекати ілюзій щодо дій британських сил.

"Якби росіяни вторглися в Східну Європу сьогодні ввечері, ми б зустрілися з ними в цій битві", – додав Магован.

Правила НАТО про колективну оборону передбачають, що напад на одного члена розглядається як напад на всіх. Незважаючи на жорсткі слова Магована, зберігається занепокоєння щодо військового потенціалу Великої Британії у разі ескалації в Європі.

Сухопутна армія Британії має найменшу чисельність із 1700-х років. Лише минулого місяця міністр оборони Джон Гілі заявив виданню, що стан збройних сил "набагато гірший, ніж ми думали".

У середу вдень Гілі оголосив, що Велика Британія утилізує п'ять військових кораблів та понад десять військових вертольотів та безпілотників у рамках програми зі скорочення витрат. Зараз Велика Британія проводить Стратегічний огляд оборони.

У четвер Магован заявив членам парламенту, що збройні сили мають "низку оперативних ризиків та оперативних переваг", і сказав, що він і раніше говорив про необхідність "більшої летальності".

21 листопада міністр оборони Британії Джон Гілі заявив про важку ситуацію на полі бою в Україні, вказавши, що лінія фронту зараз "найменш стабільна, ніж будь-коли з перших днів повномасштабного вторгнення"