Спикер Джонсон не будет ставить на голосование запрос Байдена о $24 млрд для Киева

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет ставить на голосование запрос администрации Джо Байдена с дополнительными 24 миллиардами долларов на помощь Украине.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 4 декабря, передает "Европейская правда".

На вопрос о том, будет ли вынесен на голосование запрос Байдена о дополнительных средствах на поддержку Украины, Джонсон ответил, что "не планирует этого делать".

"В Украине ежечасно происходят изменения, и я думаю, что, как мы и прогнозировали, и как я говорил всем вам за несколько недель до выборов, если Дональд Трамп будет избран, это изменит динамику российской войны против Украины", – сказал спикер.

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"Поэтому не Джо Байдену принимать соответствующие решения. Сейчас у нас есть новоизбранный президент, и мы собираемся подождать и принять указания нового главнокомандующего относительно всего этого", – добавил он.

На прошлой неделе стало известно, что Байден обратился к Конгрессу с просьбой выделить еще $24 миллиарда на военную помощь Украине и пополнение запасов американского вооружения, которое было передано Киеву.

В то же время сейчас администрация Байдена использует остаток одобренных Конгрессом средств, чтобы передать Украине военную помощь.

Госсекретарь Энтони Блинкен заверил НАТО и украинскую сторону в готовности полностью использовать финансирование для Украины, авторизованное Конгрессом.