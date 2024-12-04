Президент Латвії: Будь-які переговори можливі лише з Україною, а не про Україну

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що будь-які переговори можливі тільки з Україною, але не про Україну.

Про це він сказав на пресконференція в середу, 4 грудня, після зустрічі з президентом Словаччини Петером Пеллегріні, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пеллегріні зазначив на пресконференції, що в Словаччині широко поширена думка про дипломатичне, а не військове розв'язання війни. Він також зазначив, що Словаччина готова сісти за стіл переговорів із Росією, але тільки якщо вони відбуватимуться на рівних умовах для обох країн – Росії та України.

Рінкевичс розповів журналістам, що під час зустрічі з президентом Словаччини він висловив думку й оцінку Латвії з приводу агресивних дій Росії та необхідності продовжувати підтримувати Україну. Він зазначив, що позиція Латвії добре відома колегам по НАТО і ЄС, а також президенту Словаччини.

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"Ми бачимо, що почалися дискусії про необхідність діалогу в політичному процесі, чого не виключає і президент України. Наша позиція завжди була чіткою: Росія не зацікавлена в політичному діалозі, в мирних переговорах.

Складається відчуття, що ця країна вважає, що може отримати максимальну вигоду із ситуації, що склалася, продовжуючи "військову операцію" і руйнуючи енергетичну інфраструктуру", – сказав президент Латвії.

Рінкевичс підкреслив, що тільки сильна Україна може сісти за стіл переговорів. На його думку, сказано було багато, але потрібно визнати, що не все, що було обіцяно Україні, було зроблено.

Президент Латвії підкреслив, що це не нова інформація про позицію Словаччини та Латвії.

"Під час зустрічі ми говорили про те, де ми можемо знайти точки дотику, але є питання, щодо яких у нас будуть різні думки", – сказав президент Латвії.

Як повідомлялося, агентство Reuters проаналізувало три основні варіанти мирного плану щодо України, які наразі пропонують обраному президенту США Дональду Трампу.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив Дональда Трампа про "страшну загрозу" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання мирної угоди на вигідних РФ умовах.