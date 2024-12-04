Президент Латвии: Любые переговоры возможны только с Украиной, а не об Украине

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что любые переговоры возможны только с Украиной, но не об Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции в среду, 4 декабря, после встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини, передает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Пеллегрини отметил на пресс-конференции, что в Словакии широко распространено мнение о дипломатическом, а не военном развязывании войны. Он также отметил, что Словакия готова сесть за стол переговоров с Россией, но только если они будут проходить на равных условиях для обеих стран – России и Украины.

Ринкевичс рассказал журналистам, что во время встречи с президентом Словакии он высказал мнение и оценку Латвии по поводу агрессивных действий России и необходимости продолжать поддерживать Украину. Он отметил, что позиция Латвии хорошо известна коллегам по НАТО и ЕС, а также президенту Словакии.

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"Мы видим, что начались дискуссии о необходимости диалога в политическом процессе, чего не исключает и президент Украины. Наша позиция всегда была четкой: Россия не заинтересована в политическом диалоге, в мирных переговорах.

Складывается ощущение, что эта страна считает, что может извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации, продолжая "военную операцию" и разрушая энергетическую инфраструктуру", – сказал президент Латвии.

Ринкевичс подчеркнул, что только сильная Украина может сесть за стол переговоров. По его мнению, сказано было много, но нужно признать, что не все, что было обещано Украине, было сделано.

Президент Латвии подчеркнул, что это не новая информация о позиции Словакии и Латвии.

"Во время встречи мы говорили о том, где мы можем найти точки соприкосновения, но есть вопросы, по которым у нас будут разные мнения", – сказал президент Латвии.

Как сообщалось, агентство Reuters проанализировало три основных варианта мирного плана по Украине, которые сейчас предлагают избранному президенту США Дональду Трампу.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил Дональда Трампа о "страшной угрозе" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украину подтолкнут к подписанию мирного соглашения на выгодных РФ условиях.