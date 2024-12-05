У Литві перехопили безпілотник із контрабандними сигаретами з Білорусі

Прикордонники Литви перехопили у Швянченіському районі безпілотний літак контрабандистів, який прибув із Білорусі.

Про це із посиланням на заяву прикордонників країни пише LRT, передає "Європейська правда".

Як зазначили прикордонники, у Швянченіському районі перехопили та посадили безпілотний літак контрабандистів з сигаретами з Білорусі.

Фото: LRT

Вони зазначили, що це сталося у ніч проти понеділка, 2 грудня. Тоді офіцери Вільнюського прикордонного загону на прикордонній станції "Швянченіс", патрулюючи кордон з Білоруссю, почули звук безпілотного літального апарату.

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За допомогою тепловізійної камери прикордонники зафіксували його. За інформацією прикордонників, на політ дронів вплинуло використання обладнання для боротьби з безпілотниками, і літальний апарат був посаджений на землю.

"З'ясувалося, що контрабандисти намагалися переправити з Білорусі до Литви трохи більше 600 пачок сигарет "Мінськ Сіті QS" з білоруською бандероллю. До вантажу був прикріплений GPS-передавач, який допоміг би контрабандистам знайти вантаж, скинутий літаком у Литві", – заявили прикордонники.

Фото: LRT

Фото: LRT

Правоохоронці Литви проінформували про те, що впродовж 2024 року вони перехопили 52 різні безпілотні літальні апарати, які намагалися ввезти контрабандні сигарети до Литви з Білорусі.

На початку жовтня міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як на територію Вільнюського аеропорту впала повітряна куля, яка, ймовірно, прибула з Білорусі з контрабандними сигаретами.