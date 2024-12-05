В Литве перехватили беспилотник с контрабандными сигаретами из Беларуси

Пограничники Литвы перехватили в Швянчениском районе беспилотный самолет контрабандистов, который прибыл из Беларуси.

Об этом со ссылкой на заявление пограничников страны пишет LRT, передает "Европейская правда".

Как отметили пограничники, в Швянчениском районе перехватили и посадили беспилотный самолет контрабандистов с сигаретами из Беларуси.

Фото: LRT

Они отметили, что это произошло в ночь на понедельник, 2 декабря. Тогда офицеры Вильнюсского пограничного отряда на пограничной станции "Швянченис", патрулируя границу с Беларусью, услышали звук беспилотного летательного аппарата.

Реклама:

С помощью тепловизионной камеры пограничники зафиксировали его. По информации пограничников, на полет дронов повлияло использование оборудования для борьбы с беспилотниками, и летательный аппарат был посажен на землю.

"Выяснилось, что контрабандисты пытались переправить из Беларуси в Литву чуть более 600 пачек сигарет "Минск Сити QS" с белорусской бандеролью. К грузу был прикреплен GPS-передатчик, который помог бы контрабандистам найти груз, сброшенный самолетом в Литве", – заявили пограничники.

Фото: LRT

Фото: LRT

Правоохранители Литвы проинформировали о том, что в течение 2024 года они перехватили 52 различных беспилотных летательных аппарата, которые пытались ввезти контрабандные сигареты в Литву из Беларуси.

В начале октября министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как на территорию Вильнюсского аэропорта упал воздушный шар, который, вероятно, прибыл из Беларуси с контрабандными сигаретами.