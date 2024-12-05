Спецслужби Литви просять від уряду більше ресурсів

Директор Служби безпеки та розвідки Дарюс Яунішкіс заявив, що відомство більше не в змозі виконувати всю свою роботу якісно, особливо перевіряти всіх іммігрантів.

Його заяву наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив керівник литовської спецслужби, це становить дуже високі контррозвідувальні та терористичні ризики, тому відомству необхідне додаткове фінансування.

За словами Яунішкіса, наступного року бюджет служби має зрости щонайменше на 15 млн євро.

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"Очевидно, що сьогодні в Литві проживають понад 200 тисяч іммігрантів, серед них є різні люди... напевно, є і завербовані іноземні агенти, але те, що міг би виконати Департамент державної безпеки, треба нормально планувати, планувати фінансування і обговорювати проблеми не через засоби масової інформації", – заявив він призначеному прем'єр-міністру Гінтаутасу Палуцкасу.

Нещодавно Департамент державної безпеки Литви заявив, що зростання кількості мігрантів, що прибувають в країну з Центральної Азії, викликає занепокоєння.

А напередодні у Міністерстві внутрішніх справ Литви заявили, що фіксують зменшення кількості іноземців, що проживають в країні, зокрема громадян України, Росії та Білорусі.