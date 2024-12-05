Спецслужбы Литвы просят от правительства больше ресурсов

Директор Службы безопасности и разведки Дарюс Яунишкис заявил, что его ведомство больше не в состоянии выполнять всю свою работу качественно, особенно проверять всех иммигрантов.

Его заявление приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Как отметил руководитель литовской спецслужбы, это представляет очень высокие контрразведывательные и террористические риски, поэтому ведомству необходимо дополнительное финансирование.

По словам Яунишкиса, в следующем году бюджет службы должен вырасти минимум на 15 млн евро.

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"Очевидно, что сегодня в Литве проживает более 200 тысяч иммигрантов, среди них есть разные люди... наверное, есть и завербованные иностранные агенты, но то, что мог бы выполнить Департамент государственной безопасности, надо нормально планировать, планировать финансирование и обсуждать проблемы не через средства массовой информации", – заявил он назначенному премьер-министру Гинтаутасу Палуцкасу.

Недавно Департамент государственной безопасности Литвы заявил, что рост количества мигрантов, прибывающих в страну из Центральной Азии, вызывает беспокойство.

А накануне в Министерстве внутренних дел Литвы заявили, что фиксируют уменьшение количества иностранцев, проживающих в стране, в частности граждан Украины, России и Беларуси.