Азербайджан розгнівався на західних дипломатів за заклик звільнити з в’язниць правозахисників

Азербайджан звинуватив західних дипломатів у неприпустимому втручанні в його судову систему після того, як вони закликали звільнити ув'язнених правозахисників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Низка дипломатів напередодні ввечері заявили, що ситуація з правами і свободою слова в Азербайджані погіршилася за останній рік.

Зокрема, посол США в Азербайджані Марк Ліббі зачитав список імен затриманих в країні осіб, яких він назвав "людьми, що борються за права людини на своїй прекрасній батьківщині".

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"Я закликаю азербайджанську владу звільнити цих та всіх інших несправедливо заарештованих і виконати свої міжнародні зобов'язання в галузі прав людини", – сказав він.

З подібними заявами виступили посли Великої Британії, Швейцарії та ЄС.

Міністерство закордонних справ Азербайджану відреагувало на цю заяву пізно ввечері: "Ці заяви є відкритою спробою підірвати незалежну судову систему Азербайджану".

У відомстві додали, що "втручання в хід розслідування є неприйнятним, а втручання в судовий процес суперечить принципу верховенства права".

У середу в Азербайджані помістили в СІЗО на чотири місяці правозахисника Руфата Сафарова.

Його адвокат повідомив Reuters, що Сафаров не визнав себе винним у бакинському суді за звинуваченнями у шахрайстві та хуліганстві і має намір подати апеляцію.

До того Сафаров відсидів три роки у в'язниці за звинуваченням у хабарництві, після чого був помилуваний Алієвим і вийшов на волю у 2019 році. За повідомленнями ЗМІ, він мав виїхати днями до Сполучених Штатів, щоб отримати нагороду за захист прав людини.

Нагадаємо, у жовтні Європарламент ухвалив резолюцію, в якій згадували постійні порушення прав людини в Азербайджані та побоювання, що збільшення імпорту газу з Азербайджану до ЄС може бути компенсоване імпортом російського газу з боку Баку.

Вони також закликали покласти край залежності ЄС від експорту газу з Азербайджану.

У відповідь Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало голову представництва ЄС Петера Міхалка та висловило йому протест через ухвалену резолюцію.

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