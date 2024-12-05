Укр Рус Eng

Азербайджан розгнівався на західних дипломатів за заклик звільнити з в’язниць правозахисників

Новини — Четвер, 5 грудня 2024, 11:15 — Ірина Кутєлєва

Азербайджан звинуватив західних дипломатів у неприпустимому втручанні в його судову систему після того, як вони закликали звільнити ув'язнених правозахисників.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Низка дипломатів напередодні ввечері заявили, що ситуація з правами і свободою слова в Азербайджані погіршилася за останній рік.

Зокрема, посол США в Азербайджані Марк Ліббі зачитав список імен затриманих в країні осіб, яких він назвав "людьми, що борються за права людини на своїй прекрасній батьківщині".

Реклама:

"Я закликаю азербайджанську владу звільнити цих та всіх інших несправедливо заарештованих і виконати свої міжнародні зобов'язання в галузі прав людини", – сказав він.

З подібними заявами виступили посли Великої Британії, Швейцарії та ЄС.

Міністерство закордонних справ Азербайджану відреагувало на цю заяву пізно ввечері: "Ці заяви є відкритою спробою підірвати незалежну судову систему Азербайджану".

У відомстві додали, що "втручання в хід розслідування є неприйнятним, а втручання в судовий процес суперечить принципу верховенства права".

У середу в Азербайджані помістили в СІЗО на чотири місяці правозахисника Руфата Сафарова.

Його адвокат повідомив Reuters, що Сафаров не визнав себе винним у бакинському суді за звинуваченнями у шахрайстві та хуліганстві і має намір подати апеляцію.

До того Сафаров відсидів три роки у в'язниці за звинуваченням у хабарництві, після чого був помилуваний Алієвим і вийшов на волю у 2019 році. За повідомленнями ЗМІ, він мав виїхати днями до Сполучених Штатів, щоб отримати нагороду за захист прав людини.

Нагадаємо, у жовтні Європарламент ухвалив резолюцію, в якій згадували постійні порушення прав людини в Азербайджані та побоювання, що збільшення імпорту газу з Азербайджану до ЄС може бути компенсоване імпортом російського газу з боку Баку.

Вони також закликали покласти край залежності ЄС від експорту газу з Азербайджану.

У відповідь Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало голову представництва ЄС Петера Міхалка та висловило йому протест через ухвалену резолюцію.

Читайте також про те, як Азербайджан усе більше віддаляється від Ради Європи.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Азербайджан
Реклама: