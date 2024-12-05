Азербайджан разгневался на западных дипломатов за призыв освободить из тюрем правозащитников

Азербайджан обвинил западных дипломатов в недопустимом вмешательстве в его судебную систему после того, как они призвали освободить заключенных правозащитников.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Ряд дипломатов накануне вечером заявили, что ситуация с правами и свободой слова в Азербайджане ухудшилась за последний год.

В частности, посол США в Азербайджане Марк Либби зачитал список имен задержанных в стране лиц, которых он назвал "людьми, борющимися за права человека на своей прекрасной родине".

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"Я призываю азербайджанские власти освободить этих и всех других несправедливо арестованных и выполнить свои международные обязательства в области прав человека", – сказал он.

С подобными заявлениями выступили послы Великобритании, Швейцарии и ЕС.

Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на это заявление поздно вечером: "Эти заявления являются открытой попыткой подорвать независимую судебную систему Азербайджана".

В ведомстве добавили, что "вмешательство в ход расследования неприемлемо, а вмешательство в судебный процесс противоречит принципу верховенства права".

В среду в Азербайджане поместили в СИЗО на четыре месяца правозащитника Руфата Сафарова.

Его адвокат сообщил Reuters, что Сафаров не признал себя виновным в бакинском суде по обвинениям в мошенничестве и хулиганстве и намерен подать апелляцию.

До этого Сафаров отсидел три года в тюрьме по обвинению во взяточничестве, после чего был помилован Алиевым и вышел на свободу в 2019 году. По сообщениям СМИ, он должен был выехать на днях в Соединенные Штаты, чтобы получить награду за защиту прав человека.

Напомним, в октябре Европарламент принял резолюцию, в которой упоминали постоянные нарушения прав человека в Азербайджане и опасения, что увеличение импорта газа из Азербайджана в ЕС может быть компенсировано импортом российского газа со стороны Баку.

Они также призвали положить конец зависимости ЕС от экспорта газа из Азербайджана.

В ответ Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало главу представительства ЕС Петера Михалка и выразило ему протест из-за принятой резолюции.

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