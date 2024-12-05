На открытие Нотр-Дама пригласили полсотни политических лидеров

На торжественное открытие Собора Парижской Богоматери после реконструкции приглашены около 50 политических лидеров.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

По приглашению Елисейского дворца на официальную церемонию открытия собора 7 декабря приедут около полусотни политических лидеров.

Еще ранее стало известно о приглашении для избранного президента США Дональда Трампа.

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В четверг представитель Еврокомиссии подтвердил, что будет присутствовать также президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для нее и многих других гостей это будет первая возможность пересечься с Дональдом Трампом после его избрания.

Елисейский дворец пока не раскрывал журналистам перечень приглашенных гостей.

France Info собрали неофициальную информацию других европейских СМИ. По ней, на церемонии планирует быть первая леди США Джилл Байден, президент Италии Серджо Матарелла, президент Греции Екатерина Сакелларопуло.

Макрон уже приезжал осматривать обновленный интерьер собора утром 29 ноября, и неоднократно наведывался туда на разных этапах реставрации.

Билеты на богослужения в восстановленном после пожара Соборе Парижской Богоматери, которые пройдут в первые дни после открытия восстановленного храма, разобрали менее чем за два часа.