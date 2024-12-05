Польща виступила проти використання Москвою ОБСЄ для поширення роспропаганди
Польща рішуче виступає проти використання Москвою ОБСЄ для поширення російської пропаганди і неправдивої інформації про війну проти України.
Про це заявило в четвер Міністерство закордонних справ Польщі у дописі на X (Twitter), передає "Європейська правда".
У міністерстві мають на увазі присутність глави МЗС Росії Сергєя Лаврова на засіданні міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке проходить на Мальті. Для підсанкційного Лаврова це перший візит до країни ЄС з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
"Польща рішуче виступає проти використання Москвою форуму ОБСЄ для поширення російської пропаганди та неправдивої інформації про війну проти України.
Якщо ОБСЄ не здатна захистити себе від однієї особи з санкційного списку, то як вона має гарантувати стабільність і мир у Європі?", – заявило МЗС Польщі.
Раніше в той же день глава польської дипломатії Радослав Сікорський, який представляв Польщу на засіданні Ради міністрів ОБСЄ на Мальті, заявив, що членство Росії в організації має бути призупинено.
"Весь Захід намагався дати Росії стимул стати нормальною, демократичною національною державою. Саме Росія обрала шлях агресивної, репресивної клептократії" – сказав Сікорський, якого цитує PAP.
Перед початком засідання Сікорський заявив журналістам, що не буде слухати виступ Лаврова. За його словами, "Лавров приїжджає сюди, щоб брехати про російське вторгнення і про те, що Росія робить в Україні".
Нагадаємо, низка країн влаштували демарш Лаврову під час його виступу на зустрічі ОБСЄ, що проходить на Мальті.
А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав "гідним жалю" рішення Мальти пустити главу МЗС Росії Сергєя Лаврова на зустріч ОБСЄ.
У Єврокомісії пояснили, що накладені на Лаврова санкції передбачають замороження активів та заборону особам в ЄС надавати йому "будь-які економічні ресурси", проте він не перебуває під забороною на поїздки.