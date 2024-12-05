Польща виступила проти використання Москвою ОБСЄ для поширення роспропаганди

Польща рішуче виступає проти використання Москвою ОБСЄ для поширення російської пропаганди і неправдивої інформації про війну проти України.

Про це заявило в четвер Міністерство закордонних справ Польщі у дописі на X (Twitter), передає "Європейська правда".

У міністерстві мають на увазі присутність глави МЗС Росії Сергєя Лаврова на засіданні міністрів закордонних справ ОБСЄ, яке проходить на Мальті. Для підсанкційного Лаврова це перший візит до країни ЄС з початку російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

"Польща рішуче виступає проти використання Москвою форуму ОБСЄ для поширення російської пропаганди та неправдивої інформації про війну проти України.

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Якщо ОБСЄ не здатна захистити себе від однієї особи з санкційного списку, то як вона має гарантувати стабільність і мир у Європі?", – заявило МЗС Польщі.

Раніше в той же день глава польської дипломатії Радослав Сікорський, який представляв Польщу на засіданні Ради міністрів ОБСЄ на Мальті, заявив, що членство Росії в організації має бути призупинено.

"Весь Захід намагався дати Росії стимул стати нормальною, демократичною національною державою. Саме Росія обрала шлях агресивної, репресивної клептократії" – сказав Сікорський, якого цитує PAP.

Перед початком засідання Сікорський заявив журналістам, що не буде слухати виступ Лаврова. За його словами, "Лавров приїжджає сюди, щоб брехати про російське вторгнення і про те, що Росія робить в Україні".

Нагадаємо, низка країн влаштували демарш Лаврову під час його виступу на зустрічі ОБСЄ, що проходить на Мальті.

А міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав "гідним жалю" рішення Мальти пустити главу МЗС Росії Сергєя Лаврова на зустріч ОБСЄ.

У Єврокомісії пояснили, що накладені на Лаврова санкції передбачають замороження активів та заборону особам в ЄС надавати йому "будь-які економічні ресурси", проте він не перебуває під забороною на поїздки.