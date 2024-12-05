Польша выступила против использования Москвой ОБСЕ для распространения роспропаганды

Польша решительно выступает против использования Москвой ОБСЕ для распространения российской пропаганды и ложной информации о войне против Украины.

Об этом заявило в четверг Министерство иностранных дел Польши в заметке на X (Twitter), передает "Европейская правда".

В министерстве имеют в виду присутствие главы МИД России Сергея Лаврова на заседании министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит на Мальте. Для подсанкционного Лаврова это первый визит в страну ЕС с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

"Польша решительно выступает против использования Москвой форума ОБСЕ для распространения российской пропаганды и ложной информации о войне против Украины.

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Если ОБСЕ не способна защитить себя от одного лица из санкционного списка, то как она должна гарантировать стабильность и мир в Европе?" заявил МИД Польши.

Ранее в тот же день глава польской дипломатии Радослав Сикорский, представлявший Польшу на заседании Совета министров ОБСЕ на Мальте, заявил, что членство России в организации должно быть приостановлено.

"Весь Запад пытался дать России стимул стать нормальным, демократическим национальным государством. Именно Россия выбрала путь агрессивной, репрессивной клептократии" – сказал Сикорский, которого цитирует PAP.

Перед началом заседания Сикорский заявил журналистам, что не будет слушать выступление Лаврова. По его словам, "Лавров приезжает сюда, чтобы врать о российском вторжении и о том, что Россия делает в Украине".

Напомним, ряд стран устроили демарш Лаврову во время его выступления на встрече ОБСЕ, проходящей на Мальте.

А министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна назвал "достойным сожаления " решение Мальты пустить главу МИД России Сергея Лаврова на встречу ОБСЕ.

В Еврокомиссии объяснили, что наложенные на Лаврова санкции предусматривают замораживание активов и запрет лицам в ЕС предоставлять ему "любые экономические ресурсы", однако он не находится под запретом на поездки.