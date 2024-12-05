Польща отримає від США $4 млрд позики для трансформації армії

Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оголосив у четвер, що країна отримає черговий кредит від США у розмірі 4 мільярдів доларів для швидкої трансформації польських збройних сил.

Про це він написав в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Він додав, що загалом США надали Польщі понад 11 мільярдів доларів, зокрема, на системи Patriot та гелікоптери Apache.

"У нас є ще одна кредитна угода зі США, яка допомагає в рамках програми FMF Foreign Military Financing фінансувати швидку трансформацію польських збройних сил.

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Зараз це 4 млрд доларів, а загалом США надали Польщі понад 11 млрд доларів на фінансування програм озброєнь, в тому числі систем ППО Patriot і гелікоптерів Apache", – написав Косіняк-Камиш

За його словами, це ще один доказ великої довіри та міцного альянсу між Польщею та США.

Нагадаємо, у жовтні Польща уклала угоду з Південною Кореєю, яка передбачає виробництво на польській території ракет CGR-080 калібру 239 мм до реактивних систем залпового вогню Homar-K.

Також повідомляли, що Польща направила перші танки К2 південнокорейської компанії Hyundai Rotem до 9-ї бронетанкової кавалерійської бригади, що дислокується у місті Бранево – за кілька кілометрів від Калінінградської області РФ.