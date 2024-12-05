Польша получит от США $4 млрд займа для трансформации армии

Глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш объявил в четверг, что страна получит очередной кредит от США в размере 4 миллиардов долларов для быстрой трансформации польских вооруженных сил.

Об этом он написал в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Он добавил, что в целом США предоставили Польше более 11 миллиардов долларов, в частности, на системы Patriot и вертолеты Apache.

"У нас есть еще одно кредитное соглашение с США, которое помогает в рамках программы FMF Foreign Military Financing финансировать быструю трансформацию польских вооруженных сил.

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Сейчас это 4 млрд долларов, а в целом США предоставили Польше более 11 млрд долларов на финансирование программ вооружений, в том числе систем ПВО Patriot и вертолетов Apache", – написал Косиняк-Камыш

По его словам, это еще одно доказательство большого доверия и крепкого альянса между Польшей и США.

Напомним, в октябре Польша заключила соглашение с Южной Кореей, которое предусматривает производство на польской территории ракет CGR-080 калибра 239 мм к реактивным системам залпового огня Homar-K.

Также сообщалось, что Польша направила первые танки К2 южнокорейской компании Hyundai Rotem в 9-ю бронетанковую кавалерийскую бригаду, которая дислоцируется в городе Бранево – в нескольких километрах от Калининградской области РФ.