Спикер парламента Косово выгнал из зала депутатов-сербов из-за их прогулов

Спикер парламента Косово выгнал в четверг нескольких депутатов этнического сербского меньшинства из зала заседаний из-за их недавних прогулов – шаг, который может вызвать новые трения в напряженных отношениях с соседней Сербией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Спикер Глаук Конюфча обвинил девять депутатов от партии "Сербский список" в провокационном поведении и злоупотреблении деньгами налогоплательщиков, поскольку они появляются в парламенте только "раз в полгода".

Конюфча обвинил депутатов в том, что они работают против Косово и регулярно отчитываются перед Миланом Радойчичем, политиком и богатым бизнесменом, связанным с правящей популистской партией Сербии и президентом Александаром Вучичем.

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Радойчич был среди 45 человек, обвиняемых в Косово в связи с перестрелкой прошлого года, в которой был убит офицер косовской полиции после вторжения вооруженных до зубов сербских боевиков.

"Как вам не стыдно. Заседание объявляется закрытым, и я прошу вас покинуть Скупщину Республики Косово", – сказал Конюфча.

После этого девять депутатов покинули зал, и журналисты не смогли связаться с ними для получения комментариев. Партия "Сербский список" имеет девять из 10 мест в парламенте, принадлежащих сербскому меньшинству.

На прошлой неделе напряженность усилилась из-за мощного взрыва в северном регионе Косово, населенном преимущественно этническими сербами. Взрыв временно перекрыл водо– и электроснабжение на значительной территории страны.

Косовский премьер-министр Курти назвал инцидент "террористической атакой" со стороны соседней Сербии. А полиция Косово арестовала восемь человек и изъяла оружие и взрывчатку во время рейдов в связи со взрывом.

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