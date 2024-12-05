Суд у Швейцарії дозволив підлітку змінити юридичну стать без згоди батьків

Федеральний Верховний суд Швейцарії постановив, що батьки не повинні надавати згоду на зміну статі 16-річного підлітка в реєстрі актів цивільного стану.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Swissinfo.

Справа, яку розглядав суд, стосувалася подружжя та їхньої доньки, яка народилась у 2007 році.

У листопаді 2023-го орган захисту дітей попросив батьків передати документи, що посвідчують особу їхньої доньки, опікуну, аби можна було змінити її юридичну стать – тобто позначення статі в документах – та імʼя.

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Відповідна процедура передбачена змінами до швейцарського Цивільного кодексу, які набули чинності у 2022 році та поширюються на людей, які досягли 16-річного віку і є дієздатними (раніше для цього потрібно було обовʼязкове рішення суду).

Батьки оскаржували рішення дочки, оскільки вважають, що її дієздатність мав би визначити досвідчений психіатр, який спеціалізується на гендерних питаннях, а не державний службовець.

Швейцарський Федеральний Верховний суд ухвалив, що згода батьків для зміни запису про стать у реєстрі актів цивільного стану не потрібна.

Там наголосили, що законодавці, які ухвалювали відповідні зміни, також виключили необхідність батьківської згоди й встановили віковий ценз на рівні мінімум 16 років.

Крім того, йдеться в рішенні суду, зміна юридичної статі не передбачає хірургічного втручання та може бути скасована.

Швейцарія не єдина, де була спрощена зміна статі в документах. У квітні парламент Німеччини схвалив так званий закон про самовизначення, який суттєво спрощує процедуру юридичної зміни статі.

Минулого року Фінляндія дозволила трансгендерним людям змінювати юридичну стать за власним бажанням і без проходження стерилізації.