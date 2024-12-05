Суд в Швейцарии разрешил подростку изменить юридический пол без согласия родителей

Федеральный Верховный суд Швейцарии постановил, что родители не должны давать согласие на изменение пола 16-летнего подростка в реестре актов гражданского состояния.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Swissinfo.

Дело, которое рассматривал суд, касалось супругов и их дочери, которая родилась в 2007 году.

В ноябре 2023-го орган защиты детей попросил родителей передать документы, удостоверяющие личность их дочери, опекуну, чтобы можно было изменить ее юридический пол – то есть обозначение пола в документах – и имя.

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Соответствующая процедура предусмотрена изменениями в швейцарский Гражданский кодекс, которые вступили в силу в 2022 году и распространяются на людей, которые достигли 16-летнего возраста и являются дееспособными (ранее для этого нужно было обязательное решение суда).

Родители оспаривали решение дочери, поскольку считают, что ее дееспособность должен был бы определить опытный психиатр, который специализируется на гендерных вопросах, а не государственный служащий.

Швейцарский Федеральный Верховный суд постановил, что согласие родителей для изменения записи о поле в реестре актов гражданского состояния не требуется.

Там отметили, что законодатели, которые принимали соответствующие изменения, также исключили необходимость родительского согласия и установили возрастной ценз на уровне минимум 16 лет.

Кроме того, говорится в решении суда, изменение юридического пола не предусматривает хирургического вмешательства и может быть отменено.

Швейцария не единственная, где была упрощена смена пола в документах. В апреле парламент Германии одобрил так называемый закон о самоопределении, который существенно упрощает процедуру юридического изменения пола.

В прошлом году Финляндия разрешила трансгендерным людям менять юридический пол по собственному желанию и без прохождения стерилизации.