У Британії перерване залізничне сполучення через несправність зв'язку

У п’ятницю, 6 грудня, деякі британські залізничні послуги були перервані внаслідок загальнонаціональної несправності системи зв’язку між машиністами.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на заяву британської Національної залізниці, передає "Європейська правда".

Як зазначили у заяві, деякі британські залізничні послуги, включно зі сполученням з лондонським аеропортом "Гітроу", були перервані в п'ятницю через загальнонаціональну несправність системи зв'язку між машиністами поїздів і сигналістами.

Зазначимо, у лондонському аеропорту "Гатвік", у п’ятницю, 22 листопада, евакуювали частину південного термінала через загрозу.

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А 6 грудня вранці літак польської авіакомпанії LOT, що летів з Варшави до Вроцлава, розвернули назад через технічну несправність у комп'ютерних системах.