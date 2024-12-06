Літак з Варшави до Вроцлава раптово розвернули через технічну несправність
Літак польської авіакомпанії LOT, що виконував рейс з Варшави до Вроцлава, раптово повернули в аеропорт вильоту вранці у п'ятницю, 6 грудня.
Про це повідомив польський мовник RMF24, передає "Європейська правда".
Як зазначив польський мовник, літак бразильського виробника Embraer приземлився в столичному аеропорту імені Фридерика Шопена. На борту літака було більше сотні людей.
Літак довелося розвернути у повітрі через технічну несправність у комп'ютерних системах. У чому полягала проблема, не уточнюють.
Зазначається, що після усунення несправності літак має незабаром вилетіти до Вроцлава.
У лондонському аеропорту "Гатвік" у п’ятницю, 22 листопада, евакуювали частину південного термінала через загрозу.
Нещодавно туман ускладнив зліт і посадку літаків в аеропорту під Краковом, внаслідок чого було скасовано сім рейсів, у тому числі до Варшави, Мюнхена, Франкфурта та Лондона.